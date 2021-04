Napoli-Inter: gara d’andata manifesto di Conte. Domani stesso copione?

Poco meno di ventiquattro ore al calcio d’inizio di Napoli-Inter, gara fondamentale per il cammino scudetto dei nerazzurri. All’andata, Conte vinse grazie ad un rigore di Lukaku, procurato da Matteo Darmian: il copione di quella partita è manifesto di questa squadra? QUI la probabile nerazzurra

PARTITA MANIFESTO – Napoli-Inter non è mai gara banale. Lo è ancor meno se arriva in un momento come questo, in cui i nerazzurri sanno solo vincere ma non deliziano il palato degli addetti ai lavori. Era accaduto anche nella gara d’andata, a San Siro: la capolista vinse 1-0 con un penalty di Romelu Lukaku, ma rischiando tantissimo nel finale di partita (palo di Andrea Petagna).

UNITI – Dopo quella partita, Conte fu sommerso dalle critiche per il modo in cui la sua squadra aveva giocato. È molto curioso che le stesse polemiche siano tornate ad infuocarsi esattamente un girone dopo. Napoli-Inter sarà dunque l’ennesima occasione, per Conte, di dimostrare quanto la sua squadra è entrata in simbiosi con la sua filosofia di gioco.