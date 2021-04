VIDEO – Crotone-Udinese 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Crotone-Udinese, anticipo della trentunesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ezio Scida.



FA TUTTO DE PAUL – Crotone-Udinese 1-2 nell’anticipo della trentunesima giornata di Serie A. L’Udinese chiude i giochi per quanto riguarda la corsa salvezza. Allo Scida la resistenza del Crotone dura fino al 41′, poi Ilija Nestorovski impegna col sinistro Alex Cordaz che respinge di piede, la palla torna al macedone che serve Rodrigo de Paul libero a centro area per controllare e avere il tempo di piazzare col destro nel sette. I calabresi, ormai spacciati, hanno però un asso nella manica: Simy. Al 68′, su incursione di Arkadiusz Reca, tocca di mano Nahuel Molina ed è rigore che il nigeriano trasforma. È il diciassettesimo gol in questa Serie A per lui, il decimo nelle ultime sette giornate ossia dall’arrivo di Serse Cosmi in panchina (col nuovo tecnico ha sempre segnato). Dura solo sei minuti il pari, poi De Paul riceve palla da Roberto Pereyra, va via in grande stile in area e firma la doppietta. L’argentino è il migliore in campo, nonostante al 90′ si faccia espellere per un intervento coi tacchetti sulla faccia di Salvatore Molina. Crotone anche sfortunato per un palo di Simy nel finale, ma la retrocessione ormai è solo questione di tempo. Di seguito il video con la sintesi di Crotone-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.