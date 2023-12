Sosa: «Natan? Spiego la scelta di Mazzarri! Pregiudizio su Juan Jesus»

Il Napoli di Mazzarri stasera ospita l’Inter allo stadio Maradona, nel match valevole per la quattordicesima giornata di Serie A. Negli studi di DAZN è presente anche Roberto Sosa, detto El Pampa, ex attaccante azzurro: di seguito le sue dichiarazioni in merito al confronto che andrà in scena tra pochissimo

TATTICA E NON SOLO – Il Napoli di Walter Mazzarri vuole risalire la classifica dopo la vittoria sul campo dell’Atalanta e stasera sfiderà l’Inter di Simone Inzaghi, altrettanto motivata a riprendersi il primo posto in classifica. Roberto Sosa, ex attaccante azzurro, sottolinea un aspetto: «Dieci su undici azzurri che scendono in campo stasera sono Campioni d’Italia e non si sono dimenticati di giocare a calcio. Per questo Mazzarri in questi giorni ha toccato più i tasti motivazionali che tattici, chiaro che lui è un tattico ma serviva qualcuno che desse una scossa dopo Garcia. La scelta di Natan è perché c’è Dumfries da quelle parti oppure può essere Barella o Thuram, è più fresco mentalmente mentre Juan Jesus scende in campo con un pregiudizio importante».