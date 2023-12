Mazzarri: «Forte emozione, tornato a casa! Natan? Una è la verità»

Mazzarri è stato intercettato allo stadio Maradona prima di Napoli-Inter, ossia la partita più attesa della quattordicesima giornata di Serie A con fischio d’inizio fissato alle 20.45. Ecco la sua analisi pre-match affidata a DAZN

EMOZIONI – Walter Mazzarri ha parlato così prima di Napoli-Inter: «Il ritorno nel mio stadio? Effettivamente pensavo dopo 23 anni di carriera di non poter provare più queste sensazioni, troppo bello. La gente mi vuole bene, ho provato una forte emozione, ho avuto la sensazione di tornare a casa dopo tanti anni. Ora però sono concentrato per aiutare la mia squadra. Natan? Purtroppo abbiamo perso dei giocatori dopo la partita di Bergamo, questa è la verità. Però sono fiducioso perché il ragazzo ha delle potenzialità importanti e può fare bene anche in quel ruolo. Osimhen? Intanto lui lo sa che non ha i 90 minuti, dobbiamo anche vedere come gestirlo durante la gara. Per noi è un valore aggiunto, speriamo lo faccia vedere da oggi. Contratto? So che il ragazzo è stimolato e sta bene qua. Penso possa fare una grande gara già da oggi».