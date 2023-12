Mourinho parla in portoghese dopo Sassuolo-Roma: il motivo!

José Mourinho si è presentato dopo Sassuolo-Roma davanti ai microfoni di Dazn parlando in portoghese e non in italiano. Poi un addetto della società ha tradotto la sua intervista.

SOLITO MOU − Incredibile Mourinho. Il tecnico della Roma ne ha fatta un’altra delle sue: davanti a Dazn si è presentato parlando in portoghese e non in italiano. Un addetto della società giallorossa ha poi tradotto il suo discorso. Pure una bordata ad un giocatore del Sassuolo: «Mi hanno fiducia, oggi vittoria importante, sofferta, lottata e meritata. Siamo stati i migliori in campo. Voglio dedicare una parola a Salvatore Foti, che ha lavorato moltissimo per questa vittoria. Parlo portoghese perché il mio italiano non è così forbito da esprimere determinati concetti. Nel Sassuolo c’è un giocatore che è carente nella qualità del fairplay».