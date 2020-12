Sorrentino: “Handanovic? Critiche mi fanno ridere. L’Inter sa soffrire”

Stefano Sorrentino

Stefano Sorrentino, ex portiere di Palermo e Chievo (tra le altre), ha commentato la sofferta vittoria dell’Inter, contro il Napoli, negli studi di “Pressing”. La gara è stata decisa da una grande prestazione di Samir Handanovic

DECISIVO – L’Inter di Antonio Conte ha battuto il Napoli stringendo i denti, grazie ad un rigore di Romelu Lukaku. I nerazzurri si portano ad un solo punto dal Milan, fermato sul pari dal Genoa di Rolando Maran. Stefano Sorrentino ha commentato così la prestazione dei nerazzurri: «Quanto è strano il calcio: una settimana fa facevamo processi all’Inter, adesso la ritroviamo che sa soffrire e si gioca le sue carte fino alla fine. Per lo scudetto è ancora lunga, ma col Napoli ha fatto una prova di spessore. Affrontare un Napoli così non è facile, bisogna ringraziare anche Handanovic se hanno vinto una partita importantissima. Su Samir se ne sentivano troppe. Discutere uno come lui mi faceva ridere, ha dimostrato che un portiere come lui può portare tanti punti.»