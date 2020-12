Moviola Inter-Napoli: Massa azzecca rigore e poco altro. Gattuso, protesti?

Condividi questo articolo

Inter-Napoli ha avuto Davide Massa come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la dodicesima giornata di Serie A 2020-2021 e finito 1-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Imperia, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-NAPOLI, PRIMO TEMPO – Davide Massa voto 5. Fischia poco e male, facendo innervosire tutti. Al 25′ Romelu Lukaku prova a far passare il pallone e non ci riesce perché Lorenzo Insigne si oppone col braccio: punizione e giallo da manuale, invece inspiegabilmente si prosegue. Stesso discorso alla mezz’ora: Tiémoué Bakayoko in scivolata su Nicolò Barella, sarebbe punizione dal limite ma niente. Sulla ripartenza seguente Marcelo Brozovic trattiene Piotr Zielinski: anche qui sarebbe fallo e giallo, non viene fischiato nulla. Mistero. Al 45′ Lautaro Martinez spinge Giovanni Di Lorenzo, poi Lukaku di testa manda a lato ma viene fischiato l’intervento precedente: giusto.

MOVIOLA INTER-NAPOLI, SECONDO TEMPO – Massa continua a far discutere al 57′: Di Lorenzo abbraccia Roberto Gagliardini per non farlo andare via e non fischia fallo, che dà pochi secondi dopo (con ammonizione) a Brozovic che ferma Hirving Lozano. Sei minuti dopo il messicano controlla in area e calcia alto, l’assistente segnala fuorigioco che sembra di spalla. L’episodio da moviola più discusso, ma senza motivo, di Inter-Napoli è il rigore al 70′: perché protestare? È nettissimo il fallo di David Ospina, con la mano destra sul piede destro di Matteo Darmian. Ne fa le spese Insigne, espulso per aver insultato l’arbitro. Su questo Gennaro Gattuso si è lamentato nelle interviste (vedi articolo), ma se davvero ha detto «vai a cagare» (testuale) c’è poco da discutere. Manca un giallo a Kalidou Koulibaly, che al 78′ ferma Achraf Hakimi che puntava l’area. Trenta secondi in più di recupero per perdita di tempo di Samir Handanovic, ammonito nella circostanza.