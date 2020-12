Inter-Napoli: ecco cosa ha detto Insigne all’arbitro Massa

Lorenzo Insigne Crotone-Napoli

La regia di “Sport Mediaset” ha isolato le voci dei protagonisti di Inter-Napoli poco prima dell’espulsione di Lorenzo Insigne, avvenuta al 72′

DETERMINANTE – “Ma vai a cagare Massa, rovini sempre le partite!” È questa la frase rivolta da Lorenzo Insigne al direttore di gara, Davide Massa, al 72′ di Inter-Napoli. L’arbitro aveva appena assegnato un rigore solare ai nerazzurri per fallo di David Ospina su Matteo Darmian. Successivamente, dopo che l’arbitro aveva già deciso di estrarre il cartellino rosso, Insigne si lamenta platealmente sostenendo di non aver proferito quell’espressione offensiva: “Fai il fenomeno!” dice successivamente il capitano del Napoli. Negli studi di “Sport Mediaset”, l’ex fischietto Graziano Cesari ha commentato così l’episodio: «Io l’avrei buttato fuori, in tante occasioni si fa finta di niente, non sempre si estrae il rosso, perché si usa anche il buon senso. Insigne rischia due giornate di squalifica, come successo poche settimane fa per Alvaro Morata. Ma è stato anche il metro di giudizio dell’arbitro ad aver incattivito Inter-Napoli.»