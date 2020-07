Sneijder torna a giocare? Si allenerÃ  con un club dilettantistico

Sneijder torna a giocare? Si allenerà con un club dilettantistico

Wesley Sneijder potrebbe tornare a giocare. L’ex fantasista dell’Inter, ritiratosi dall’attività agonistica un anno fa, si allenerà con un club dilettantistico olandese

Il mondo del calcio potrebbe riabbracciare Wesley Sneijder, ex fantasista olandese protagonista con la maglia dell’Inter tra il 2009 e il 2013. Sneijder si era ritirato un anno fa ma, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, alla fine di questo mese tornerà ad allenarsi con i dilettanti del DHSC Utrecht, formazione militante nella quinta serie del calcio olandese.

METTERSI IN FORMA – L’ex Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai microfoni di RTV Utrecht: «Mi metterò in forma. Questo era stato deciso prima che venisse fuori il discorso con l’Utrecht. Prenderò parte alla preparazione del DHSC. Se tra dieci settimane penserò che la ripresa sarà divertente, allora il mondo potrebbe avere un aspetto completamente diverso».

