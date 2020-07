Conte e Inter, c’Ã¨ la volontÃ  reciproca: le richieste del tecnico – Sky

Conte e Inter, c’è la volontà reciproca: le richieste del tecnico – Sky

Antonio Conte e l’Inter hanno la volontà reciproca di portare avanti il progetto costruendo un’Inter sempre più competitiva. Il punto di Alessandro Sugoni per “Sky Sport” sui progetti nerazzurri

VOLONTA’ RECIPROCA – Conte e l’Inter si confronteranno a fine stagione, ma c’è volontà reciproca: «Partiamo da uno che è nella lista dei giocatori che vorrebbe Conte, Lautaro Martinez. Ne ha parlato Bartomeu e ha detto che le parti si risentiranno a fine stagione. Su quel fronte c’è tranquillità perché il Barcellona non dà la sensazione di avere i mezzi per l’assalto. Nella lista c’è sicuramente un esterno sinistro ed Emerson Palmieri è sempre nella testa i Conte. Si confronteranno con la società, la volontà reciproca è di fare una squadra vincente, la volontà di Zhang è fare una squadra vincente con Conte. Non si trovasse un punto di intesa non è da escludere un passo indeitro di Conte. L’Inter comincerebbe a lavorare sul sostituto e il primo nome che viene in mente è Allegri, visti anche gli ottimi rapporti con Marotta».