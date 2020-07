Inter-Torino, le scelte di Conte: torna Eriksen, centrocampo obbligato – Sky

Inter-Torino di questa sera vedrà una formazione nerazzurra senza Lukaku e con un centrocampo obbligato dalle numerose assenze. Il punto di Andrea Marinozzi per “Sky Sport”

LUKAKU OUT – Tra le assenze balza all’occhio quella di Romelu Lukaku che sarà tenuto a riposo in via precauzionale dopo il problema accusato nell’ultima partita contro il Verona: «Non ci sarà Lukauku e giocheranno Sanchez e Lautaro Martinez. E’ una coppia che vive un momento differente, Sanchez sta bene, Lautaro Martinez non segna da 5 giornate. Non ci sarà una grossa rotazione, Conte ritrova Bastoni in difesa, non cambia sugli esterni dove sono confermati Candreva e Young. Tornerà titolare Eriksen, a centrocampo out Barella e ancora un problema per Vecino, confermati Brozovic e Gagliardini».