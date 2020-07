Padovan: “Conte? Inter a volte in imbarazzo, ma pronta a continuare”

Giancarlo Padovan, ospite in studio su “Sky Sport 24”, ha parlato di Antonio Conte e di Inter con una sua analisi sulla prosecuzione del progetto nerazzurro col tecnico salentino

INTER DECISA – Padovan sostiene che l’Inter, nonostante alcuni momenti di imbarazzo, sia determinata a continuare con Antonio Conte: «Qualche uscita ha messo in imbarazzo Marotta e la società, ma sono pronti a continuare. Il problema è lui che potrebbe sbottare e fare una scelta istintiva che non sarebbe conveniente né per Conte né per l’Inter. L’addio di Conte lo vedo improbabile, ma Allegri verrebbe volentieri perché ha sempre detto che il suo sogno era allenare Inter, Juventus e Milan e completerebbe il trittico».

IL LANCIO DI ERIKSEN – Padovan parla infine di Eriksen che sta ancora facendo fatica a inserirsi: «Eriksen è un grande giocatore che deve solo imparare a stare in Italia e non ci si adatta in pochi mesi. Il problema è se piace a Conte, non è il giocatore che voleva Conte, lui voleva Vidal. Non sfruttare il talento di Eriksen sarebbe un delitto».