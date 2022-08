Sissoko: «Serie A campionato più equilibrato d’Europa! Tante squadre forti»

Mohamed Sissoko, ex centrocampista di Juventus e Fiorentina, si è espresso sul livello della Serie A. Oltre alla Juventus, tante big come Inter, Milan, Roma. Corsa apertissima

EQUILIBRIO − Sissoko alla domanda se la Juventus possa vincere lo Scudetto. Il francese non esclude le altre pretendenti come Inter, Milan e Roma: «Spero sempre, come tifoso, di vederla vincere. Però c’è da dire una cosa: la Serie A, quest’anno, è il campionato più equilibrato d’Europa. Ci sono tante squadre forti e che si sono rinforzate in egual modo, per cui ci sarà veramente tanta competizione. Sono sicuro di questo». Le sue parole a Tutto Juve.