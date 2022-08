FOTO − Abbracci e sorrisi in casa Inter, Dimarco con Skriniar: «Bromance»

Giornata di lavoro ad Appiano Gentile con l’Inter che si allena in vista della gara contro lo Spezia di sabato sera. Al lavoro Dimarco e Skriniar, grandi amici dentro e fuori dal campo

AMICIZIA − L’Inter lavora in vista dello Spezia con abbracci e sorrisi. Clima sereno ad Appiano Gentile con l’intero gruppo a disposizione di mister Simone Inzaghi eccetto per Henrikh Mkhitaryan (vedi articolo). In allenamento, anche Federico Dimarco e Milan Skriniar, pilastri ormai di questa Inter. Grande amicizia quella fra i due difensori attestata da un grande abbraccio fraterno immortalato dagli stessi social nerazzurri.

Contro il Lecce, i due hanno giocato dal primo minuto.