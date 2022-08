Akanji, Inter cerca di limare le differenze! Possibili novità a breve – Sky

Akanji è l’osservato speciale in casa Inter che potrebbe accelerare la trattativa dopo la cessione di Casadei al Chelsea (vedi articolo). Secondo le ultime di Sky Sport 24, non è detto non possano arrivare novità nelle prossime ore

OBIETTIVO – Manuel Akanji è il prossimo obiettivo di mercato dell’Inter che dopo la cessione di Cesare Casadei dispone di una disponibilità economica in più. Secondo le ultime di Sky Sport 24, si cercano di limare le differenze: «Si guarda ad Akanji, l’Inter sta lavorando su questo profilo che numericamente di fatto andrebbe a sostituire Ranocchia. Non è una trattativa facile, si punta anche a limare le distanze tra domanda e offerta. Le discussioni potrebbero proseguire nelle prossime ore, non è detto non possa arrivare qualche novità vista la disponibilità economica dopo la cessione di Casadei».