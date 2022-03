Severgnini: «Inter, Dybala dove lo piazzi! Mancini paga la riconoscenza»

Beppe Severgnini, su Tutti Convocati, ha parlato del possibile approdo di Dybala all’Inter. Poi si è concentrato anche sulla Nazionale e sulle scelte di Mancini

RICONOSCENZA − Per Severgnini, Mancini ha pagato tanto la riconoscenza verso alcuni giocatori azzurri: «Noi paghiamo la riconoscenza: quando vinci un Europeo come fai a dire a Chiellini che ha chiuso, a Barella che è stanco, a Insigne che pensa ad andar via, a Donnarumma che è in un momento difficile. Paghi la riconoscenza della vittoria, è già successo in passato».

JOYA − Severgnini non convinto di Dybala all’Inter: «Dybala all’Inter? Lo vorrei a patto che accetti condizioni ragionevoli di contratto e che lo voglia l’allenatore e dietro ci sia un pensiero, ad esempio nell’Inter di oggi dove lo piazzi…»