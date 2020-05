Serie A: play-off non graditi, ma si prenderÃ  una decisione da subito – SM

Serie A: play-off non graditi, ma si prenderà una decisione da subito – SM

La Serie A lavora alle modalità della ripartenza del campionato: l’ipotesi play-off resta sul tavolo, anche se non gradita, ma sarà presa una decisione da subito escludendo cambi in corsa

Secondo “Sport Mediaset” l’ipotesi dei play-off e dei play-out nel caso non fosse possibile completare il campionato di Serie A disputando tutte le partite ancora in programma, anche se non gradita da molti addetti ai lavori, resta sul tavolo della Lega Serie A. Si lavora comunque per escludere cambi in corsa, quindi la decisione sul format da adottare sarà presa prima di ricominciare.