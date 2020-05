Inter con l’attacco da rifondare: Lukaku Ã¨ l’unica certezza – SM

Inter con l’attacco da rifondare: Lukaku è l’unica certezza – SM

L’Inter potrebbe affrontare la prossima stagione con l’attacco completamente rinnovato: il solo Romelu Lukaku è sicuro di restare a Milano

Secondo “Sport Mediaset” l’Inter della prossima stagione potrebbe essere sensibilmente diversa da quella attuale soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo che, con la sicura permanenza del solo Romelu Lukaku, verrebbe completamente rinnovato. Al centro del dibattito c’è sempre Lautaro Martinez, ma la partenza del “Toro” non è da dare per scontata in quanto ancora non si trova un accordo col Barcellona e l’Inter non intende concedere sconti. Alexis Sanchez è destinato a tornare al Manchester United alla scadenza del prestito e il prestito potrebbe essere anche l’opzione concessa a Sebastiano Esposito per poter fare più esperienza. I nomi in entrata sono noti da tempo, in questo momento il preferito è Timo Werner seguito da Cavani, ma uno non esclude l’altro: l’Inter, in caso di partenza di Lautaro Martinez, potrebbe concedersi anche il doppio colpo.