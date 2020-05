Serie A pronta a chiedere la deroga: si spera per riprendere il 12 – SM

La Serie A lavora per ripartire, ma resta il nodo della data: si spera di poter ricominciare il 12 giugno, ma su quella data resta il problema del divieto imposto dal Governo: si chiederà una deroga

Uno dei nodi per la ripresa del campionato di Serie A è legato alla data. La Lega Serie A spera di poter ricominciare il 12 giugno per poter guadagnare un po’ di tempo, probabilmente iniziando con i recuperi della venticinquesima giornata (tra cui Inter-Sampdoria) per poter ripartire con tutte le squadre allineate. Sulla data del 12 giugno però pesa il divieto che il Governo ha imposto alle manifestazioni sportive fino al 13. Per questo il calcio italiano, secondo “Sport Mediaset”, è pronto a chiedere una deroga.