Serafini: «Inter-Fiorentina è la trappola del weekend! E senza Brozovic…»

Serafini analizza il weekend di Serie A che coinvolgerà le squadre di vertice. Il giornalista e tifoso milanista, intervenuto come ospite a Sky Sport 24, sostiene che a rischiare di più sia l’Inter in casa contro la Fiorentina

ATTENTA, INTER – L’osservazione di Luca Serafini sulla giornata di campionato in arrivo si soffermano sulla partita in programma a San Siro: «La Fiorentina, con una vittoria, può fare un balzo clamoroso nella sua stagione e in questa classifica, arrivando al quinto posto. Ed è una prospettiva straordinaria, nonostante tutte la stima per Vincenzo Italiano e la sua squadra. La Fiorentina è una squadra che ha il culto del gioco, mentre l’Inter ultimamente lo ha smarrito. In questo ultimo mese e mezzo ricordo, degne dell’Inter di inizio stagione, solo le partite contro la Roma in Coppa Italia e contro la Salernitana in Serie A. Poi è una squadra inceppata. Probabilmente dopo il contraccolpo subìto nel Derby di Milano di ritorno. Questa è sicuramente una trappola. In questo weekend, tra le tre in lotta per lo Scudetto (Milan e Napoli le altre, ndr), la trappola ce l’ha l’Inter. Anche perché senza Marcelo Brozovic (vedi aggiornamento, ndr) fa fatica…». Questa l’analisi di Serafini sulla prossima giornata di Serie A.