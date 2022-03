Brambati: «Inter, Inzaghi responsabile. Deve ancora dimostrare»

Massimo Brambati, procuratore ed ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio dove ha spiegato di chi siano – a suo parere – le responsabilità dell’attuale momento in casa Inter.

RESPONSABILITÀ – Massimo Brambati ha parlato così del momento dell’Inter: «Le responsabilità le darei a Inzaghi. Mi dispiace perché è un buon allenatore, ma non è sempre stato perfetto nei momenti decisivi. Nel derby per esempio, che è probabilmente la partita che ha cambiato l’inerzia di questo campionato. Sta comunque facendo esperienza, non gli si può chiedere quello che si chiedeva a Conte. Ora deve dimostrare di essere all’altezza anche in queste partite».