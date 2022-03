Sensi: «Sampdoria, rifarei la stessa scelta! Qui sono felice»

Stefano Sensi è stato intervistato da Sky Sport riguardo alla sua esperienza alla Sampdoria, iniziata dopo il passaggio in prestito dall’Inter durante il mercato invernale.

SCELTA GIUSTA – Stefano Sensi parla con soddisfazione della sua decisione di passare in prestito dall’Inter alla Sampdoria: «Rifarei la scelta che ho fatto, qui ho trovato una grande squadra anche se non è la classifica che ci aspettavamo. Sono molto contento qui. Tutti mi hanno parlato della Samp e mi hanno invitato a venire. Io avevo già fatto la mia scelta, queste parole mi hanno dato solo una spinta in più».