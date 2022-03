Brozovic, niente da fare per Inter-Fiorentina: definito il sostituto

Purtroppo Brozovic non ci sarà domani in Inter-Fiorentina. Rispetto all’aggiornamento di poco fa (vedi articolo) Sport Mediaset annuncia che il croato dovrà saltare la partita.

NIENTE DA FARE – Marcelo Brozovic sarà costretto a non giocare anche Inter-Fiorentina di domani, dopo aver già mancato la partita di domenica scorsa in casa del Torino. Il centrocampista, riporta Sport Mediaset, si è allenato anche oggi in maniera differenziata: non ci sono i margini per un suo recupero immediato. A questo punto il suo rientro sarà fra due settimane con la Juventus. Al posto di Brozovic la scelta di Simone Inzaghi ricadrà su Hakan Calhanoglu centrale con Arturo Vidal mezzala, visto che le altre opzioni non hanno dato risultati rilevanti.