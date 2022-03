Brozovic, le ultime da Appiano Gentile: Inter-Fiorentina, decisione presa – Sky

Brozovic ha già saltato la trasferta di Torino e rischia di fare lo stesso in Inter-Fiorentina, ultima partita prima della sosta. Come riportato da Sky Sport, Inzaghi ha già scelto in che modo giocare a prescindere dalla presenza del centrocampista croato ancora non al meglio

FORFAIT VICINO – Non arrivano buone notizie da Appiano Gentile nel giorno della vigilia. Come noto Stefan de Vrij non ci sarà in Inter-Fiorentina ma nemmeno Marcelo Brozovic, almeno dall’inizio. Ancora resta da capire se il centrocampista verrà convocato per sedersi almeno in panchina. Anzi, come appreso dal collega Andrea Paventi – inviato per Sky Sport ad Appiano Gentile – forse Brozovic non sarà proprio della partita al pari di de Vrij. L’ultima parola l’avrà domani il tecnico Simone Inzaghi, che intanto ha deciso come impostare l’Inter senza Brozovic in cabina in regia. Davanti alla difesa scalerà Hakan Calhanoglu, che a sua volta farà spazio a un altro centrocampista sul centro-sinistra. E in Inter-Fiorentina la mezzala sinistra a quanto pare sarà Arturo Vidal, prima scelta di Inzaghi per completare la linea mediana. Per il resto, tutto confermato in formazione.