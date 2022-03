Italia, i 33 convocati di Mancini per i Play-Off Mondiali: 2 (+1) sono dell’Inter

Italia chiamata a giocarsi il tutto per tutto nei Play-Off per qualificarsi a Mondiali di Qatar 2022. Il primo ostacolo si chiama Macedonia del Nord, sperando di accedere alla finale contro la vincente tra la favorita Portogallo e la Turchia. Per l’occasione il CT Roberto Mancini ha convocato trentatré azzurri, tra cui due calciatori dell’Inter (tre considerando quelli in prestito, ndr). Di seguito la lista dei convocati dell’Italia di Mancini

PORTIERI – Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Salvatore Sirigu (Genoa).

DIFENSORI – Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Olympique Lione), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma).

CENTROCAMPISTI – Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria ma in prestito dall’Inter, ndr), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint-Germain).

ATTACCANTI – Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo) Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).