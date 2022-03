Sensi, allarme rientrato? Oggi allenamento in gruppo con la Sampdoria

Stefano Sensi è tornato a giocare con la Sampdoria dopo un problema fisico accusato prima della sfida con l’Atalanta. Proprio dopo la sfida, però, il centrocampista in prestito dell’Inter ha accusato un altro problema fisico, così come annunciato da Marco Giampaolo (vedi dichiarazioni).

TORNATO – Stefano Sensi ha avuto realmente un problema fisico di natura muscolare dopo la partita contro l’Atalanta, ma il problema sembrerebbe essere rientrato. Il centrocampista in prestito dall’Inter anche oggi si è allenato regolarmente con il gruppo e quindi può essere impiegato per la prossima sfida contro l’Udinese in programma sabato alle 15.