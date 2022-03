Salernitana a lavoro in vista della sfida con Inter: due giocatori a parte

La Salernitana oggi si è riunita in allenamento per preparare la sfida in programma venerdì alle 20:45 contro l’Inter. Due giocatori – secondo quanto riportato dal sito ufficiale -, hanno svolto un lavoro personalizzato.

ALLENAMENTO – : “Sono ripresi questa mattina presso il C.S. “Mary Rosy” gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da esercitazioni di tecnica dinamica. I granata sono quindi stati impegnati con un lavoro tattico per reparti prima di concludere l’allenamento con esercitazioni su palle inattive. Bonazzoli e Schiavone hanno effettuato un lavoro specifico. La seduta di rifinitura in vista della gara di venerdì a Milano contro l’Inter è fissata per domani alle ore 10:00”.

Fonte: ussalernitana1919.it