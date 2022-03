Milan-Inter, anche Dzeko in ombra. Inzaghi ora si aspetta una risposta anche da lui

L’Inter ha un evidente problema nel trovare la via del gol, soprattutto con gli attaccanti. Non solo Lautaro Martinez, anche Edin Dzeko è a secco da diverse partite, e la prestazione vista contro il Milan non è stata esaltante. Un gol degli attaccanti (magari venerdì) potrebbe dare nuova linfa alla squadra.

SENZA GOL – L’Inter di Simone Inzaghi in questa stagione ha ovviato all’assenza di Romelu Lukaku (e dei suoi gol – senza dimenticare quelli di Achraf Hakimi) portando al gol tutti i giocatori a disposizione (tranne Marcelo Brozovic). Adesso la situazione si è praticamente ribaltata: i nerazzurri non segnano da 403 minuti totali, un dato che dimostra il lungo periodo di astinenza (soprattutto degli attaccanti). Ma attenzione però: il problema non riguarda solo Lautaro Martinez, anche Edin Dzeko oltre a non aver segnato ieri, ha dimostrato segnali di stanchezza. Il centravanti bosniaco contro il Milan ha tirato una sola volta in porta, limitato dalla difesa rossonera anche dopo l’uscita per infortunio di Alessandro Romagnoli. Rispetto Lautaro Martinez, l’ex Roma non segna dalla partita di campionato contro il Napoli, cioè dal 12 febbraio, ma la preoccupazione per Simone Inzaghi resta. Contro la Salernitana (sfida in programma venerdì alle 20:45), l’Inter deve provare in tutti i modi a trovare la via del gol, anche meglio se con gli attaccanti. La squadra sta attraversando un evidente periodo di stanchezza fisica, ma soprattutto psicologica. Un gol potrebbe aiutare la squadra a ritrovare fiducia nei propri mezzi.