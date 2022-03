Cannavaro: «Napoli primo? Meritato! Squadra allenata da un grande»

Cannavaro nel corso di un suo intervento su Sky ha parlato della situazione scudetto in Serie A, soffermandosi in particolare sul Napoli attualmente primo, anche se l’Inter ha comunque una partita ancora da recuperare.

PRIMI IN CLASSIFICA – Cannavaro esprime la sua opinione riguardo la lotta scudetto, soffermandosi in particolare sui primi in classifica: «Napoli primo in classifica? È da inizio anno che dico che il Napoli è una buona squadra, allenata da un grande allenatore come Spalletti. Insigne ha dato il massimo ma, non ha avuto offerte da parte della società e quindi ha dovuto pensare al suo futuro. Il mio sogno sarebbe quello di allenare in Italia».

MONDIALE – Cannavaro conclude parlando delle qualificazioni in Qatar22: «Sono stato sorpreso dalla vittoria dell’Europeo perché l’Italia era una squadra inizialmente non tra le favorite. Lo spareggio contro il Portogallo mi preoccupa molto, non sarà facile. Saltare due edizioni di fila sarebbe davvero un dramma, una catastrofe».