Giampaolo: «Sensi sostituito perché lamentava delle problematiche»

Sensi potrebbe essersi procurato un nuovo infortunio, l’ennesimo. Giampaolo, in conferenza stampa nel post partita d Atalanta-Sampdoria 4-0 (vedi articolo), spiega perché l’ha sostituito all’intervallo.

IL MOTIVO – Marco Giampaolo fa sapere perché dopo l’intervallo di Atalanta-Sampdoria i blucerchiati sono rientrati in campo senza Stefano Sensi: «Nessun’ottica. Sensi mi ha detto che aveva un piccolo risentimento, perché comunque aveva avuto un piccolo problema dieci giorni fa. Anche Fabio Quagliarella. In questo tipo di partite, dove l’aspetto fisico della contrapposizione individuale è l’aspetto più importante, rischi poi non solo di perdere la partita ma di perdere calciatori. È stata una scelta precauzionale, perché lamentava delle problematiche».