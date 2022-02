Serie A, la classifica aggiornata dopo la 27ª giornata: Inter a -2*

La ventisettesima giornata di Serie A si è chiusa stasera con un gran poker dell’Atalanta, 4-0 alla Sampdoria (vedi articolo) che tiene i bergamaschi in scia alla Juventus in classifica. Anche la squadra di Gasperini ha una partita in meno, così come l’Inter ora a -2 da Milan e Napoli.

Milan-Udinese 1-1 29′ Rafael Leao, 66′ Udogie (U)

Genoa-Inter 0-0

Salernitana-Bologna 1-1 43′ Arnautovic (B), 72′ Zortea

Empoli-Juventus 2-3 32′ Kean (J), 40′ Zurkowski, 45′ +2, 66′ Vlahovic (J), 76′ La Mantia

Sassuolo-Fiorentina 2-1 19′ Traoré, 88′ Cabral (F), 94′ Defrel

Torino-Cagliari 1-2 21′ Bellanova, 54′ Belotti (T), 62′ Deiola

Verona-Venezia 3-1 54′, 63′, 88′ Simeone, 81′ Okereke (VEN)

Spezia-Roma 0-1 99′ rig. Abraham

Lazio-Napoli 1-2 62′ Insigne, 88′ Pedro (L), 94′ Fabian Ruiz

Atalanta-Sampdoria 4-0 6′ Pasalic, 29′, 61′ Koopmeiners, 86′ Miranchuk

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 57

Milan 57

Inter 55 *

Juventus 50

Atalanta 47 *

Roma 44

Lazio 43

Fiorentina 42 *

Verona 40

Sassuolo 36

Torino 33 *

Bologna 32 *

Empoli 31

Udinese 26 **

Sampdoria 26

Spezia 26

Cagliari 25

Venezia 22 *

Genoa 17

Salernitana 15 **

* una partita in meno

** due partite in meno

PROSSIMO TURNO

VENTOTTESIMA GIORNATA SERIE A

Inter-Salernitana venerdì 4 marzo ore 20.45

Udinese-Sampdoria sabato 5 marzo ore 15

Roma-Atalanta sabato 5 marzo ore 18

Cagliari-Lazio sabato 5 marzo ore 20.45

Genoa-Empoli domenica 6 marzo ore 12.30

Bologna-Torino domenica 6 marzo ore 15

Fiorentina-Verona domenica 6 marzo ore 15

Venezia-Sassuolo domenica 6 marzo ore 15

Juventus-Spezia domenica 6 marzo ore 18

Napoli-Milan domenica 6 marzo ore 20.45