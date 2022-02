Atalanta super, Sampdoria demolita: 4-0 a Bergamo. Insufficiente Sensi

Termina 4-0 Atalanta-Sampdoria. Match senza storia al Gewiss Stadium con gli orobici che spazzano via la squadra di Giampaolo. Gara da dimenticare per il giocatore proprietà Inter, Sensi

SUPERIORITÀ − Dominio assoluto dell’Atalanta che si sbarazza della Sampdoria ottenendo la seconda vittoria di fila dopo quella in Grecia contro l’Olympiakos. Il match si sblocca immediatamente al minuto 6: Magnani regala palla a Freuler che mette un bellissimo cross per Pasalic, il cui colpo di testa batte Falcone. La Dea non si frena e al 29′ trova il 2-0: imbucata di Pessina e grande incrocio di Koopmeiners. Nel finale di primo tempo, Atalanta ancora sugli scudi con Pasalic che al 37′ sfiora la doppietta personale. La ripresa si apre con lo stesso canovaccio del primo. Al 51′, è Boga ad avvicinarsi al gol del 3-0 ma grandissima la risposta di Falcone. L’unico squillo della Sampdoria arriva sette minuti più tardi con Caputo che si avventa su un pallone di Murru trovando il 2-1. Gol però non convalidato per posizione irregolare dell’ex Empoli. Ma al 61′, l’Atalanta si mette ai ripari trovando il terzo gol della propria serata. Miranchuk appoggia in area per Koopmeiners che non ci pensa due volte e scaraventa di prima intenzione verso Falcone. È 3-0. Nel finale, ancora pericolosa la Dea con Pasalic che con un tiro-cross becca il palo sfiorando la doppia personale. All’86’ c’è gioia anche per Miranchuk che sfrutta il secondo assist della partita di Freuler per calare il poker. Da dimenticare la partita di Stefano Sensi, giocatore in prestito dall’Inter, sostituito dopo la fine del primo tempo.