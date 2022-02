Ventola: «Inter in difficoltà nel fare gol. Come il Milan è poco brillante»

Nicola Ventola, sulla Bobo Tv, ha commentato il momento delle due milanesi, Inter e Milan. Fra poche ore ci sarà il Derby di Coppa, semifinale d’andata del trofeo nazionale

DIFFICOLTÀ − Ventola sul momento delle due milanesi: «L’Inter ha difficoltà a far gol, ha avuto le sue occasioni col Genoa ma non è più brillante come prima. Ha avuto anche delle difficoltà, le due milanesi sono in calo sia di brillantezza che nella costruzione del gioco. Entrambe sono stanche, ci può stare. Tuttavia, per il campionato vedo ancora la squadra di Simone Inzaghi favorita per vincere».