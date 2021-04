Sconcerti: «Inter potrebbe essere tra le top 8 d’Europa. Squadra matura»

Mario Sconcerti – noto giornalista sportivo -, ha parlato ai microfoni di “TMW Radio” durante il programma “Maracanà”. Tra i tanti temi toccati anche il momento dell’Inter e la possibile efficacia del gioco di Antonio Conte in Europa.

GIOCO EQUILIBRATO – Mario Sconcerti ha analizzato il modo di giocare dell’Inter di Antonio Conte e la possibile efficacia che potrebbe avere in Champions League: «L’Inter è una squadra più pronta, matura, avrebbe potuto stare tra le prime otto della Champions League, ma non è da prime quattro. Conte ha un gioco equilibrato, e in Europa ha qualche difficoltà in più. Non ha mai fatto tanta strada, ma c’è sempre una prima volta però. Credo sia sulla buona strada per crescere ancora»