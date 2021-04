Inter-Cagliari, Sanchez insidia Lautaro Martinez. Gagliardini al centro – Sky

Secondo quanto riporta Matteo Barzaghi, inviato di “Sky Sport” ad Appiano Gentile, Alexis Sanchez potrebbe insidiare Lautaro Martinez per un posto da titolare a Inter-Cagliari. Roberto Gagliardini favorito invece per sostituire Nicolò Barella.

CAMBIO IN ATTACCO – Alexis Sanchez potrebbe avere la sua chance da titolare in Inter-Cagliari. Il cileno, infatti, insidia Lautaro Martinez per un posto in attacco. L’argentino potrebbe così riposare dopo le ultime due partite giocate contro Bologna e Sassuolo, dando nel frattempo fiducia e minuti a Sanchez che sembra scalpitare per trovare più spazio. A centrocampo invece Roberto Gagliardini continua a essere favorito per sostituire lo squalificato Nicolò Barella.