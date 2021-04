Vecino: «Stare fermo non facile, importante aspettare il momento giusto»

Intervistato in occasione del Matchday Programme in vista di Inter-Cagliari, Matías Vecino ha parlato del suo rientro in campo dopo il lungo stop e del suo giocatore preferito.

IDOLO – Matías Vecino ha parlato del suo giocatore preferito, che lo ha ispirato: «Il mio idolo è Veron, mi è sempre piaciuto. È stato un riferimento per me. Diventare come lui non è per nulla semplice, ma io l’ho sempre ammirato per la sua qualità e la sua professionalità. La prima maglia che ho comprato invece è stata quella di David Beckham, quando avevo circa 7-8 anni mia mamma mi ha preso la numero 7 del Manchester United».

PERIODO DIFFICILE – Vecino ha poi parlato anche del lungo stop a cui è stato costretto dai problemi fisici: «Non è stato facile in questo periodo in cui sono stato fermo, si soffre tanto ma l’importante è avere pazienza, lavorare sempre duramente e saper aspettare il momento giusto. La mia famiglia è la mia forza, i miei genitori, mia moglie e i miei figli sono le persone che mi stanno sempre vicino nei momenti belli e in quelli più difficili come gli amici, mi danno la forza e mi spingono ad andare avanti».