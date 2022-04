Sconcerti: «Inter in undici, senza sostituti. Sui pronostici sensazione»

Sconcerti vede l’Inter con possibilità di vincere la Serie A, nonostante a suo avviso non abbia troppi ricambi soprattutto in mezzo. Il giornalista ne ha parlato a Pressing Serie A su Italia 1.

SNODO DECISIVO – Per Mario Sconcerti la prossima giornata di Serie A, con Inter-Roma e Lazio-Milan, dirà tanto: «Certamente molto importante, questo sì. Sono due partite, mentre il Napoli ne ha una abbordabile, molto difficili. Sui pronostici sapete come la penso: dobbiamo farli e va tutto preso con ironia e con buon senso. Quello che posso dire io su questa corsa è una sensazione, al di là della classifica: è dalla parte dell’Inter. Vedo il Milan, poi dobbiamo vedere il Napoli domani, che sta facendo veramente fatica a fare gol. Mentre l’Inter, comunque, ce la fa se riesce a giocare con gli undici, perché non ha sostituti a centrocampo».