Biasin: «Perisic e l’Inter non nella stessa situazione di Dybala! Diverso»

Dybala e Perisic sono entrambi in scadenza di contratto al 30 giugno. Se l’argentino andrà via dalla Juventus il croato non è sicuro che lasci l’Inter: Biasin, durante Pressing Serie A su Italia 1, divide le due situazioni.

IN SCADENZA – Fabrizio Biasin fa un distinguo su Ivan Perisic: «Non è assolutamente nella stessa situazione di Paulo Dybala. L’Inter e Perisic si sono detti “ci vediamo a fine stagione, troviamo un accordo o non lo troviamo ma a prescindere ci saranno baci e abbracci”. Lì c’è stato un contratto, lui dice “OK firmo” e non c’è più il contratto. C’è un problema diverso, sono due anni che manca Dybala».