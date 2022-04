VIDEO – Lukaku, clamoroso gol sbagliato! Ma Chelsea in finale di FA Cup

Prosegue il momento no di Lukaku, almeno a livello personale. L’ex attaccante dell’Inter, oggetto di voci di mercato su un suo ritorno, ha sbagliato un gol facile in Chelsea-Crystal Palace, semifinale di FA Cup. Ma i londinesi si sono lo stesso qualificati.

CHE ERRORE! – Romelu Lukaku è tornato in campo dopo l’infortunio al tendine d’Achille. Lo ha fatto al 77′ della semifinale di FA Cup fra Chelsea e Crystal Palace, già sul risultato di 2-0, al posto di Kai Havertz. Poco dopo Lukaku ha subito avuto la palla per il tris, ma incredibilmente ha centrato il palo nell’area piccola. Un errore che comunque non ha avuto problemi sul risultato, coi Blues che sfideranno il Liverpool nella finale di Wembley del 14 maggio.

Questo il video con gli highlights di Chelsea-Crystal Palace (errore di Lukaku da 1:07), tratto dall’account ufficiale YouTube della FA Cup.