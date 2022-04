Inter-Milan, per Pioli tre infortunati più uno a forte rischio. Dubbio trequarti – Sky

Poco meno di ventiquattro ore al derby Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma alle 21 di martedì. Pioli, come segnala Sky Sport, sarà privo di tre giocatori più uno in forte dubbio.

PUNTO INTERROGATIVO – Nel Milan che sfiderà l’Inter la rifinitura di domani darà ulteriori indicazioni sui dubbi di Stefano Pioli. Non ci saranno di sicuro Alessandro Florenzi e Zlatan Ibrahimovic, fra gli infortunati Sky Sport inserisce anche Alessio Romagnoli che a questo punto non ha recuperato dal problema fisico che lo tiene fuori di fatto dalla semifinale di andata di Coppa Italia (poi ha fatto solo un paio di panchine). In più anche oggi (vedi articolo) non si è allenato Davide Calabria, fermato dalla febbre. Dubbio per il trequartista, fra Brahim Diaz e Franck Kessié. Domani mattina (vedi articolo) Pioli terrà la conferenza stampa e si conosceranno altre novità sul derby Inter-Milan che darà la prima finalista di Coppa Italia.