Inter-Milan, Pioli come Inzaghi: l’orario della conferenza stampa

La vigilia di Inter-Milan vedrà entrambi gli allenatori in conferenza stampa. Dopo l’annuncio riguardante Inzaghi (vedi articolo) è arrivato anche quello su Stefano Pioli.

PIOLI DI MATTINA – Manca sempre meno alla semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Milan, in programma martedì 19 aprile alle 21:00 a San Siro. Anche questa mattina i rossoneri si sono riuniti in allenamento il giorno di Pasqua per preparare la sfida con l’Inter sotto lo sguardo di Stefano Pioli (vedi QUI). Domani sarà il giorno di vigilia, e, di conseguenza anche quello della conferenza stampa. L’appuntamento con i giornalisti, difatti, è in programma per le 9:30 di lunedì 18 aprile. Successivamente la squadra scenderà in campo per l’allenamento di rifinitura.

Fonte: acmilan.com