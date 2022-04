Inter Primavera, cinque giornate per i play-off. Ma ora in arrivo un asterisco

Dopo il turno di ieri (vedi risultati) l’Inter Primavera continua a inseguire la qualificazione ai play-off. La squadra di Chivu tornerà in campo martedì, ma ora arriva un asterisco a complicare la situazione.

RUSH FINALE – Cinque giornate al termine del Campionato Primavera 1, poi sarà tempo di play-off. Il regolamento è semplice: le prime due vanno direttamente alla fase finale, dalla terza alla sesta giocano il turno preliminare. Con questi incroci: terza contro sesta (vincente con la seconda) e quarta contro quinta (vincente con la prima). L’Inter di Cristian Chivu è terza con 53 punti, a -1 dal Cagliari. Imprendibile ormai la Roma, capolista a quota 61, dietro Atalanta a 51, Fiorentina a 48 e Juventus a 47. E proprio i bianconeri creeranno un asterisco in classifica, dovendo giocare venerdì prossimo la semifinale di UEFA Youth League col Benfica (finale lunedì 25). La Juventus ha avuto il rinvio al 4 maggio del match con l’Empoli per la quintultima giornata, ma soprattutto di quello in casa del Cagliari a mercoledì 11 maggio. Con l’Inter che dovrà quindi aspettare per conoscere il distacco al termine della quartultima giornata. Per la Primavera nerazzurra chiusura di stagione regolare con Lecce in casa, Torino in trasferta, SPAL e Milan come doppio impegno interno prima dell’ultima sul campo della Sampdoria.