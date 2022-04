Marchegiani: «Attacco Inter? Uno di due deve esserci! Correa mancato»

Marchegiani trova nell’attacco dell’Inter un punto dove Inzaghi può ancora migliorare. L’ex portiere ha citato come esempio il gol dello 0-1 allo Spezia, dove Correa non ha partecipato.

PUNTE DA INSERIRE – In Spezia-Inter c’era solo Edin Dzeko titolare, non Lautaro Martinez. Per Luca Marchegiani, da Sky Sport, arriva un consiglio su come gestire le punte: «Secondo me, in una partita come quella di venerdì, uno dei due deve esserci. Se guardiamo il gol c’è il lancio di Marcelo Brozovic e la sponda di Danilo D’Ambrosio, ma di Joaquin Correa non c’è traccia. Occhio che domenica ci sono due partite belle, uno scontro Roma-Milano accattivante».