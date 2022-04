Sconcerti: «Inter, impressionano i tiri in porta. Inzaghi aggiunga»

Sconcerti ha qualche dubbio sull’Inter nonostante la vittoria per 0-1 contro la Juventus. In collegamento per Pressing Serie A su Italia 1 il giornalista valuta il lavoro fatto da Inzaghi.

L’ANALISI – Mario Sconcerti non vuole contestare lo 0-1 di Juventus-Inter: «I risultati vanno rispettati, a partire da questo. Io sono d’accordo sul fatto che sia finita la costruzione della Juventus, sul futuro non so che dire perché dipende anche dagli avversari. Non si sa come andranno a costruirsi, ma ho visto una bella Juventus: dominante, ma non conquistatrice. Ha avuto sfortuna, ha preso una traversa confusa e un grande palo. Ha avuto due grandi occasioni con Dusan Vlahovic, che sta mancando: gioca meglio che a Firenze ma è isolato, non è al centro della squadra. L’Inter può ancora vincere lo scudetto, non sta giocando bene ed è impressionante che non abbia fatto un tiro in porta. Non ricordo una parata di Wojciech Szczesny, detto questo il calendario lo fanno le squadre in testa».

LA MOVIOLA – Sconcerti è sicuro: «C’erano due rigori, uno è stato dato e uno no. Un intervento inutile di Alessandro Bastoni (su Denis Zakaria, ndr), stavano andando tutti sulla linea del fallo laterale: non c’è da discutere molto. Io credo che Simone Inzaghi debba migliorare, come l’Inter d’altra parte. Per essere un allenatore da grande squadra deve aggiungere qualcosa nel lavoro fatto. Inzaghi è un allenatore che cerca la squadra e quando l’ha trovata non la tocca. Cerca la squadra e considera un vantaggio non toccarla: se tu hai una strada da scudetto da seguire devi dare qualcosa di più».