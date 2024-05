Nicola: «Inter, una cosa da ricordare nonostante lo scudetto vinto»

Davide Nicola, nel postpartita di Empoli-Frosinone, risponde alle domande sul calendario della sua squadra e delle rivali per la salvezza. Tra cui proprio i ciociari, che affronteranno proprio l’Inter nella prossima giornata di campionato. E il tecnico dei toscani, a Sky Sport, ci tiene a ricordare una cosa.

MOTIVAZIONI – Empoli-Frosinone porta un punto a testa per le due squadre, che si portano a 32 punti e si tengono al sicuro dalla zona retrocessione a tre giornate dalla fine. Tre giornate che vedranno i toscani impegnati in tre partite complicatissime: Lazio, Roma e soprattutto lo scontro diretto – in trasferta – contro l’Udinese. Davide Nicola ha parlato proprio di questo al termine della sfida di oggi, ricordando che, in ogni caso, le motivazioni non cambiano la difficoltà o meno di affrontare determinati avversari. Tra cui anche l’Inter, impegnata contro il Frosinone la prossima giornata.

Davide Nicola, le parole sull’Inter e sul calendario

IMPEGNO DIFFICILE – Davide Nicola a tal proposito sottolinea come l’Inter sia una squadra sempre difficile da affrontare anche con l’obiettivo scudetto già raggiunto. Questo il suo pensiero ai microfoni di Sky Sport nel posrpartita di Empoli-Frosinone: «L’Inter ha già vinto il campionato, ma ricordiamoci comunque che non è una squadra facile da affrontare per nessuno. E questo non vale solo per loro, ma anche per tutte le altre squadre». A spegnere ulteriormente le illazioni dei “rosiconi” dopo la sconfitta di ieri contro il Sassuolo, come fatto anche da Claudio Ranieri dopo la gara pareggiata oggi per 1-1 dal suo Cagliari contro il Lecce.