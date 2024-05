Asllani ospite speciale di Empoli-Frosinone… Con occhio da osservatore!

Kristjan Asllani non dimentica il suo passato e, dopo la gara di ieri sera tra Sassuolo e Inter, era oggi presente a Empoli-Frosinone. Non solo per tifare i suoi ex compagni, ma anche con un occhio da osservatore in vista della prossima partita.

OSPITE SPECIALE – Kristjan Asllani, nonostante la sconfitta per 1-0 dell’Inter sul Sassuolo, è sicuramente uno dei migliori della gara giocata dai nerazzurri ieri sera al Mapei Stadium. E nel day after della gara, il centrocampista albanese ha sfruttato la giornata libera concessa da Simone Inzaghi per andare in Toscana, al Castellani, e assistere di persona a Empoli-Frosinone. Una partita importantissima per lui, visto il suo passato proprio con gli azzurri, da cui è arrivato due estati fa all’Inter.

Asllani, spettatore per Empoli-Frosinone… Ma anche osservatore!

OSSERVATORE – Ma la presenza di Kristjan Asllani in Empoli-Frosinone non è soltanto da leggere in chiave di sostegno per i suoi ex compagni in una sfida fondamentale per una rincorsa salvezza che è veramente complicata per i toscani. Bensì anche con una sorta di ruolo di “osservatore”. Esatto, perché proprio il Frosinone è il prossimo avversario dell’Inter nella serata di venerdì. E Asllani potrebbe anche scendere nuovamente in campo da titolare, al posto di Hakan Calhanoglu. E quale occasione migliore, quindi, per sbirciare gli avversari e iniziare già a preparasi per tempo?