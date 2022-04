Trevisani: «Rigore Inter? Ce ne sono due! Per me il tabellino dice 0-1 su autogol»

Trevisani non solo è d’accordo con il rigore dato all’Inter con la Juventus, ma ritiene fossero due le scorrettezze su Dumfries. Durante Pressing Serie A su Italia 1 il giornalista contesta anche la scelta di farlo ribattere.

DERBY D’ITALIA – Riccardo Trevisani inizia con un discorso generale: «Mille volte ho detto che la Juventus giocando male e vincendo 1-0 non andava da nessuna parte. Giocando così, offensiva e con grande voglia, soddisfazioni per il futuro se ne toglierà. Viceversa l’Inter, giocando così, lo scudetto non lo vince, e sta giocando così dal Venezia. Io penso che abbia finito bene al derby di giocare in avanti, poi solo le due col Liverpool: deve fare qualcosa in più perché il Milan sta bene e il Napoli vince in carrozza a Bergamo 1-3. Che l’Inter non stia attraversando un momento positivo mi sembra inutile dirlo».

È FALLO! – Per Trevisani su Denzel Dumfries fanno fallo sia Alvaro Morata sia Alex Sandro: «Ci sono due rigori, uno sul piede destro e uno sulla gamba sinistra. Massimiliano Irrati, da quando è diventato il miglior varista, è diventato uno dei peggiori arbitri italiani. Lui resta un secondo al monitor perché entra nella dinamica VAR, ma in campo non lo vede. Abbiamo visto quest’anno che tutti i pestoni, tranne Milan-Juventus e Roma-Milan, sono stati assegnati. Abbiamo almeno una linea, però Irrati si ricordasse di arbitrare e non di fare il VAR. Per me il tabellino di Juventus-Inter è 0-1 con autogol di Danilo da Silva, non la prende Hakan Calhanoglu. Se il rigore viene ripetuto e Calhanoglu lo risbaglia perché non può essere autogol di Danilo?»

RILANCIATI – Trevisani pensa a cosa succederà da ora in avanti: «L’Inter ha la rosa che tutti diciamo essere la più forte, ma sparito Marcelo Brozovic sparita l’Inter. Da qui alla fine ha il calendario migliore, ma ogni cosa che passa in area è un pericolo col portiere. Quando l’Inter vinceva e convinceva Inzaghi era contento a fine gara, adesso pensa: darà lo slancio o continuerà a giocare male? Si sono toccati forse i due estremi eccessivi: la migliore Inter di sempre e Simone Inzaghi da cacciare. Ci può essere una via di mezzo, Inzaghi ha fatto un ottimo lavoro ma ci sono dei piloti automatici».

L’ALTRO “RIGORE” – Sulla moviola (vedi articolo) Trevisani parla anche del contatto fra Alessandro Bastoni e Denis Zakaria: «È l’unico caso in cui assolvo Irrati, perché non può vederlo. E hanno fatto un minuto di check. Di errori ce ne sono un miliardo, qui passa più di un minuto. Le espulsioni richieste? Irrati sa che Adrien Rabiot è già ammonito e se fischia deve tirare fuori il giallo, idem su Lautaro Martinez».