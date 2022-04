Biasin: «Inzaghi arrabbiato, lo capisco. Perché rigore Inter da ribattere?»

L’Inter ha battuto 0-1 la Juventus ma nonostante l’impresa c’è chi ha avuto da mettere in discussione Inzaghi. Lo difende Biasin, in collegamento con Pressing Serie A su Italia 1 dove contesta anche che il rigore di Calhanoglu si sia dovuto ripetere.

C’ERA FALLO – Fabrizio Biasin ritiene che il fallo di Alvaro Morata su Denzel Dumfries sia indiscutibile: «Credo che siamo tutti d’accordo sul fatto che questo sia calcio di rigore. Così come all’andata c’è una sciocchezza di Dumfries in questo caso per me era un fallo evidente. Far ribattere il rigore dato all’Inter? A me sembra tutto regolare, quindi autogol di Danilo da Silva. La Juventus si fa autogol, non capisco perché si debba ribattere il calcio di rigore. L’intervento di Alessandro Bastoni su Denis Zakaria è ingenuo, per me è fallo e secondo me è calcio di rigore».

LA RISPOSTA – Biasin difende Simone Inzaghi: «L’ho visto anche un po’ arrabbiato e nervoso, lo capisco. Da un po’ di settimane si sente in discussione, ma io ho visto un gruppo che è riuscito a fare quello che doveva fare e ha preso i tre punti. Puoi fare tutti i ragionamenti del mondo, ma se c’è Marcelo Brozovic è un’altra squadra. È a tre punti dalla vetta, ha vinto la Supercoppa Italiana ed è arrivato agli ottavi di Champions League dopo dieci anni: io lo capisco che sia arrabbiato dopo tre settimane di critiche. Addirittura si è messa in discussione la panchina: in questo momento parlare di alternativa a Inzaghi è senza senso».

CORTO MUSO – Biasin chiude la sua analisi su Juventus-Inter: «A me vincere una partita come questa non fa mica schifo. Anzi: fanno capire che sono capaci anche così, perché prima non vincevano se non facevano il 70% di possesso palla. Ho visto un grande Milan Skriniar, Brozovic bene pur essendo al 60%, Dumfries non so perché l’abbia tolto ma mi è piaciuto nel primo tempo».