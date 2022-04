Serie A, dopo il trionfo di Juventus-Inter oggi i prossimi avversari e il Milan

Il day after di Juventus-Inter non è certo tranquillo: c’è un doppio appuntamento in Serie A da guardare con grande interesse per i nerazzurri. Prima i prossimi avversari, il Verona che sarà ospite al Meazza sabato, poi il Milan.

Verona-Genoa lunedì 4 aprile ore 18.30 – diretta streaming DAZN

Milan-Bologna lunedì 4 aprile ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, live streaming DAZN

Spezia-Venezia 1-0 94′ Gyasi

Lazio-Sassuolo 2-1 17′ Lazzari, 51′ S. Milinkovic-Savic, 94′ Traoré (S)

Salernitana-Torino 0-1 18′ rig. Belotti

Fiorentina-Empoli 1-0 58′ Gonzalez

Atalanta-Napoli 1-3 14′ rig. Insigne, 37′ Politano, 58′ de Roon (A), 81′ Elmas

Udinese-Cagliari 5-1 32′ Joao Pedro (C), 38′ Rodrigo Becao, 45′, 49′, 73′ Beto, 59′ Molina

Sampdoria-Roma 0-1 27′ Mkhitaryan

Juventus-Inter 0-1 45′ +5 rig. Calhanoglu

CLASSIFICA SERIE A

Milan 66 *

Napoli 66

Inter 63 *

Juventus 59

Roma 54

Lazio 52

Atalanta 51 *

Fiorentina 50 *

Sassuolo 43

Verona 42 *

Torino 38 *

Udinese 33 **

Bologna 33 **

Empoli 33

Spezia 32

Sampdoria 29

Cagliari 25

Genoa 22 *

Venezia 22 *

Salernitana 16 **

* una partita in meno

** due partite in meno