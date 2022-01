Sconcerti: «Evidente la diversità dell’Inter di Inzaghi dalle altre squadre! In Serie A…”

Sconcerti vede l’Inter di Inzaghi favorita per lo Scudetto nonostante la Serie A non possa definirsi ancora chiusa. Il noto giornalista sportivo, intervistato dal collega Zara per il portale CalcioMercato.com, spiega qual è il vantaggio nerazzurro

VANTAGGIO INTER – A girone di ritorno appena iniziato, Mario Sconcerti non ha più dubbi sulla favorita per il titolo: «Noi abbiamo sempre una grande fretta di risolvere il campionato, di trovare la squadra di riferimento. Ecco, oggi comincia a essere evidente la diversità dell’Inter. La sua è una differenza che appare chiara, senza ombre. Simone Inzaghi, tra l’altro, ha sempre avuto il gruppo quasi al completo, senza gli strazi delle altre squadre. Anche questo è un vantaggio». Sconcerti, incalzato dal collega Furio Zara, vuole convincersi che il campionato di Serie A possa essere ancora aperto: «Con il passare delle tornate sempre un po’ meno, ma siccome sono abbastanza le squadre forti – intendo per l’Italia – allora questo fattore mantiene aperto il campionato. La Juventus nelle ultime undici partite ha fatto 26 punti, l’Inter 27. Ha preso 8 punti al Milan, 11 al Napoli». Questo il pensiero di Sconcerti, che tiene aperta soprattutto la lotta Champions League.

Fonte: CalcioMercato.com – Furio Zara